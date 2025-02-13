Розвідка Естонії: Китай дає Росії 80% критично важливих західних компонентів для дронів

Китай не хоче допустити поразки Росії у війні в Україні, оскільки це означало би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Пекіна.

Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, надаючи 80% критично важливих західних компонентів.

Про це повідомляє зовнішня розвідка Естонії у своїй щорічній доповіді про національну безпеку, пише Радіо Свобода.

Естонці зазначають, що Китай є “основним центром” для постачання Росії високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення в обхід західних санкцій. Росія не має вітчизняних аналогів деталей для безпілотників, а відтак вони переважно закуповуються на Заході.

“Інтереси Китаю тут полягають у тому, щоб не допустити поразки Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю”, – заявив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

За даними естонської розвідки, до цих схемах, найімовірніше, причетні офіси західних компаній у Китаї.

Раніше проєкт “Схеми” у своєму розслідуванні розповів, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.