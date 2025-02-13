На Херсонщині росіяни вбили одну людину, а вісім – поранили

У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення.

Про це повідомили у ОВА.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Тягинка, Милове, Червоний Маяк, Томарине, Нововоронцовка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Понятівка, Придніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Інженерне, Осокорівка, Гаврилівка, Бургунка, Веселе, Качкарівка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Наддніпрянське, Новоберислав, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Українка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".