Найбільше боїв за добу відбулося на Покровському напрямку і на Курщині

Розпочалась тисяча вісімдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 128 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, зокрема 137 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3038 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Новопіль, Долина Донецької області; Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.

Фото: Генштаб

З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.

Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБ.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.