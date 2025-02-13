​Оборонці знищили за добу 1250 окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1250 окупантів, 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 58 артсистем, по 2 РСЗВ та засоби ППО.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 854 280 (+1250) осіб,
- танків ‒ 10040 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23) од,
- артилерійських систем – 23034 (+58) од,
- РСЗВ – 1278 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1063 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168) од,
- спеціальна техніка ‒ 3744 (+2).
Дані уточнюються.