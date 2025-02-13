​Оборонці знищили за добу 1250 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Упродовж доби українські захисники знищили 1250 окупантів, 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 58 артсистем, по 2 РСЗВ та засоби ППО.

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 854 280 осіб.

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