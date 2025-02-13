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​Оборонці знищили за добу 1250 окупантів

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 854 280 осіб.

​Оборонці знищили за добу 1250 окупантів
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 1250 окупантів, 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 58 артсистем, по 2 РСЗВ та засоби ППО.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 854 280 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 10040 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23) од,
  • артилерійських систем – 23034 (+58) од,
  • РСЗВ – 1278 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1063 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153),
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3744 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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