Головне за середу, 12 лютого: розмови Трампа з Путіним і Зеленським, санкції РНБО щодо Порошенка, операція "Щур"

Президент США Дональд Трамп провів розмову з Путіним.

У своїй соцмережі Трамп написав, що розмова була «довга і дуже продуктивна».

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Ми обидва розмірковували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні, згадуючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи», - розповів американський президент.

Трамп додав, що «ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією і Україною».

«Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи візити до країн одне одного. Ми також домовилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо Президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову», - заявив Трамп.

Зеленському вже зателефонували: 12 лютого президент України провів, як повідомляється, тривалу розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, ішлося про «можливості досягти миру».

«Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі», - підсумував Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 лютого на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.

Найбільше боєзіткнень з початку доби відбулось на Покровському напрямку – 30.

Також активні бойові дії точились на Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 лютого – в новині.

За даними джерел редакції у спецслужбі, підозрюваним у державній зраді і роботі на ФСБ Росії, якого сьогодні затримав особисто очільник СБУ Василь Малюк, є полковник, керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра.

Українська спецслужба офіційно повідомила про багатоетапну спецоперацію з викриття ворожого поплічника.

Дмитро Козюра, за даними джерел Цензор.нет, є кадровим співробітником Служби безпеки з досвідом роботи в декілька десятиліть. Штаб Антитерорстичного центру він очолював з 2016 року. На початку 2000-х працював у кадровому відділі СБУ, де мав доступ до особових справ усіх курсантів. А на нинішній посаді Козюра мав можливість збирати дані не лише про свою зону відповідальності, а й стосовно інших напрямків.

Більше інформації – в новині.

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко повідомив, що РНБО ухвалила рішення впровадити проти нього санкції.

“Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями”, - повідомив Порошенко.

Він наголосив, що “у цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО”.

Подробиці – в новині.

Учасники 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" виділили мільярди доларів для допомоги Збройним силам, а також вкотре підтвердили свою відданість підтримці України.

Про це під час пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише "Укрінформ".

Міністр додав, що це дозволить забезпечити озброєння військових ЗСУ та допоможе посилити тиск на Росію, "змусити Путіна сісти за стіл переговорів, допомогти наблизити міцний мир".

Новий міністр оборони США Піт Гегсет на засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 лютого заявив, що повернення кордонів України до 2014 року не є реалістичною метою, передає «Європейська правда».

За словами Гегсета, президент США хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом і треба дивитися на це питання з реалістичної перспективи.

Що до членства нашої держави в Альянсі, то, на думку глави Пентагону, «Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання».

Гегсет зауважив, що тривалий мир в Україні треба укласти на основі міцних гарантій безпеки, які б гарантували, що війна не почнеться знову і що «це не має бути Мінськ 3.0».

Він додав, що будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. «Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5. Також має бути забезпечений надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення», – сказав американський міністр і підкреслив, що «американські війська не будуть розгорнуті в Україні» як частина будь-якої гарантії безпеки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!