СБУ викрила у своїх лавах "щура", який працював на ворога. Зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України. Затримував зрадника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк.

Як зазначили у СБУ, задокументували 14 епізодів протиправної діяльності "щура".

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації очільник відомства напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, президенту України Володимиру Зеленському.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника – мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", – сказав Василь Малюк.

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом – у межах кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", – сказав Василь Малюк.

Про деталі цієї спецоперації СБУ повідомить найближчим часом.