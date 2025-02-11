Мешканець Київщини шпигував для РФ за українською технікою та залучив до цього підлітка

Затримали 20-річного мешканця Київщини, який шпигував для РФ та залучив до цього 17-річного підлітка.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в СБУ.

Чоловік під час спілкування у месенджері отримав пропозицію за гроші здійснювати інформування ворога про розміщення об’єктів критичної інфраструктури на території Кіровоградської області.

До виконання завдань чоловік залучив неповнолітнього, якого використовував "втемну". Підліток тимчасово мешкав у найманому житлі та виконував завдання, що надходили від його знайомого, необхідне обладнання отримував поштою.

Упродовж січня 2025 року підозрюваний передав представнику РФ фотознімки та координати розміщення однієї з електропідстанцій в м. Кропивницький та полку спецпризначення ЗСУ, щоб згодом ворог завдав по цілях ракетих ударів.

Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо після встановлення неповнолітнім за його вказівкою GPS-трекера на автомобіль, що супроводжує військову техніку та військові вантажі. У такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах нашої держави.

Фото: СБУ Агенти намагалися встановити маячок на авто, що супроводжує техніку ЗСУ

20-річний агент додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Неповнолітній співпрацює зі слідством.