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Мешканець Київщини шпигував для РФ за українською технікою та залучив до цього підлітка

Агенти намагалися причепити маячок до авто, що супроводжує спецтехніку ЗСУ.

Мешканець Київщини шпигував для РФ за українською технікою та залучив до цього підлітка
Затримання одного із агентів
Фото: СБУ

Затримали 20-річного мешканця Київщини, який шпигував для РФ та залучив до цього 17-річного підлітка.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в СБУ

Чоловік під час спілкування у месенджері отримав пропозицію за гроші здійснювати інформування ворога про розміщення об’єктів критичної інфраструктури на території Кіровоградської області.

До виконання завдань чоловік залучив неповнолітнього, якого використовував "втемну". Підліток тимчасово мешкав у найманому житлі та виконував завдання, що надходили від його знайомого, необхідне обладнання отримував поштою. 

Упродовж січня 2025 року підозрюваний передав представнику РФ фотознімки та координати розміщення однієї з електропідстанцій в м. Кропивницький та полку спецпризначення ЗСУ, щоб згодом ворог завдав по цілях ракетих ударів. 

Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо після встановлення неповнолітнім за його вказівкою GPS-трекера на автомобіль, що супроводжує військову техніку та військові вантажі. У такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах нашої держави.

Агенти намагалися встановити маячок на авто, що супроводжує техніку ЗСУ
Фото: СБУ
Агенти намагалися встановити маячок на авто, що супроводжує техніку ЗСУ

20-річний агент додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ. 

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Неповнолітній співпрацює зі слідством. 

  • Восени на Кіровоградщині затримали молодика під час спроби спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром.
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