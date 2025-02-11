На Харківщині через російську агресію постраждала 99-річна жінка. У області окупанти пошкодили будинки, авто, газову трубу та будинок культури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 11 лютого, близько 01:00 унаслідок збиття БПЛА у м.Мерефа Харківського району пошкоджені складських будівель.

У Ізюмському районі, в с.Гороховатка унаслідок влучання БПЛА в дерево пошкоджено приватний будинок.

У Куп'янському районі в с.Пристін через влучання БПЛА "Молнія", FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури.

Також у районі ворожі КАБи влучили у відкриту територію.

У Куп'янську унаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка – гостра реакція на стрес. Перед цим унаслідок обстрілу там пошкоджено приватний будинок.

У с.Козача Лопань обстрілом пошкоджено газову трубу.

Також окупанти здійснили артобстріл у лісі на відкритій місцевості у с.Борщова.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

Фото: Харківська ОВА наслдіки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 56 людей (1 дитина).