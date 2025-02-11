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Через російські обстріли на Харківщині постраждала 99-річна жінка

Окупанти пошкодили будинки, авто, газову трубу та будинок культури.

Через російські обстріли на Харківщині постраждала 99-річна жінка
наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

На Харківщині через російську агресію постраждала 99-річна жінка. У області окупанти пошкодили будинки, авто, газову трубу та будинок культури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Уночі 11 лютого, близько 01:00 унаслідок збиття БПЛА у м.Мерефа Харківського району пошкоджені складських будівель.

У Ізюмському районі, в с.Гороховатка унаслідок влучання БПЛА в дерево пошкоджено приватний будинок.

У Куп'янському районі в с.Пристін через влучання БПЛА "Молнія", FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури.

Також у районі ворожі КАБи влучили у відкриту територію.

У Куп'янську унаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка – гостра реакція на стрес. Перед цим унаслідок обстрілу там пошкоджено приватний будинок.

У с.Козача Лопань обстрілом пошкоджено газову трубу.

Також окупанти здійснили артобстріл у лісі на відкритій місцевості у с.Борщова. 

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини
наслдіки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
наслдіки обстрілу Харківщини

  • На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 56 людей (1 дитина).

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