БПЛА атакували російські Енгельс та Саратов

Судячи зі світлин у мережі, є ураження НПЗ.

Пожежа у Саратові після атаки БПЛА

Російські міста Саратов та Енгельс зазнали дронової атаки: вночі місцеві жителі написали про повітряну тривогу, а в мережі почали з'являтися відео, на яких протиповітряна оборона вишукує цілі в небі за допомогою прожекторів.

Робота ворожої ППО виявилася не надто вдалою: пізніше моніторингові канали поширили зображення масштабної пожежі. Попередньо, влучання зафіксовано у Саратовський нафтопереробний завод.

У Енгельсі розташований аеродром, який для терору території України використовує російська стратегічна авіація. На початку січня БПЛА вразили там нафтобазу, де зберігалося спеціальне паливо, потрібне літакам Ту-95 для здійснення польотів.