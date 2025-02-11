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БПЛА атакували російські Енгельс та Саратов

Судячи зі світлин у мережі, є ураження НПЗ.

БПЛА атакували російські Енгельс та Саратов
Пожежа у Саратові після атаки БПЛА
Фото: Telegram

Російські міста Саратов та Енгельс зазнали дронової атаки: вночі місцеві жителі написали про повітряну тривогу, а в мережі почали з'являтися відео, на яких протиповітряна оборона вишукує цілі в небі за допомогою прожекторів.

Робота ворожої ППО виявилася не надто вдалою: пізніше моніторингові канали поширили зображення масштабної пожежі. Попередньо, влучання зафіксовано у Саратовський нафтопереробний завод.

У Енгельсі розташований аеродром, який для терору території України використовує російська стратегічна авіація. На початку січня БПЛА вразили там нафтобазу, де зберігалося спеціальне паливо, потрібне літакам Ту-95 для здійснення польотів. 

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