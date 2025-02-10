Росіяни атакували 8 громад Сумщини

Сьогодні, 10 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 117 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 154 вибухи.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били дронами та артилерією. Внаслідок ударів пошкоджено нежитлове приміщення, 6 одиниць автотранспорту фельдшерсько-акушерський пункт, два магазини, три приватні житлові будинки.

Краснопільську громаду окупанти атакували мінометами та дронами.

По Хотінській громаді ворог вдарив КАБами, дронами та з артилерії.

Юнаківську громаду обстріляли з мінометів, КАБами та дронами.

По Миропільській громаді армія РФ вдарила КАБами та дроном, а по Шалигинській - дроном та артилерією.

Середино-Будську та Хутір-Михайлівську громади загарбники атакували з мінометів.