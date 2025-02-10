ППО Сухопутних військ за тиждень знищила російський Су-25 та понад 260 безпілотників

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 261 засіб повітряної розвідки та нападу ворога. Серед знищеного російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
За минулий тиждень розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено літак Су-25 та 261 засіб повітряної розвідки та нападу противника, а саме:
- БпЛА Shahed-131/136 — 168 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 10 од.;
- БпЛА Zala — 17 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 15 од.;
- БпЛА "Привіт-82" та інші — 51 од.
8 лютого військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу збили російський штурмовик Су-25 та підбили гелікоптер на Торецькому напрямку.