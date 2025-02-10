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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила російський Су-25 та понад 260 безпілотників

Серез знищеного: 15 "ланцетів", майже 170 "шахедів" та "Орлани".

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила російський Су-25 та понад 260 безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 261 засіб повітряної розвідки та нападу ворога. Серед знищеного російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

За минулий тиждень розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено літак Су-25 та 261 засіб повітряної розвідки та нападу противника, а саме:

Фото: Сухопутні війська

  • БпЛА Shahed-131/136 — 168 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 10 од.;
  • БпЛА Zala — 17 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 15 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" та інші — 51 од.

8 лютого військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу збили російський штурмовик Су-25 та підбили гелікоптер на Торецькому напрямку.

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