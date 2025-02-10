Російські війська здійснили понад 30 атак по Нікопольщині Дніпропетровської області

Ворог бив з артилерії, атакував ударними дронами та скидав боєприпаси з БпЛА.

Упродовж дня 10 лютого російська армія понад 30 разів атакувала Нікопольськи район Дніпропетровщини. Зафіксовані руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цілий день агресор бив по містах та селах Нікопольщини. Обстрілював з артилерії, цілив дронами-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. Загалом було понад 30 атак – по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах", — зазначає очільник ОВА.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали інфраструктура, промислове підприємство, 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та газогін.

Також російська армія атакувала Синельниківський район. На Великомихайлівську громаду російська армія спрямувала, ймовірно, КАБ. На Межівську – безпілотник. Понівечені 6 приватних осель та лінія електропередач.