У області знищений будинок, та ще майже 20 – пошкоджені.

На Дніпропетровщині через ворожі атаки пошкоджені два промислові підприємства.У області знищений будинок, та ще майже 20 – пошкоджені. Уночі над областю знищили 5 "шахедів".

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Застосував дрон-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА.

Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Пошкоджені 2 промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 – понівечені. Побиті й 2 п'ятиповерхівки. А ще – 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Люди не постраждали.