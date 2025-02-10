На Дніпропетровщині через ворожі атаки пошкоджені два промислові підприємства.У області знищений будинок, та ще майже 20 – пошкоджені. Уночі над областю знищили 5 "шахедів".
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Застосував дрон-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА.
Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
Пошкоджені 2 промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 – понівечені. Побиті й 2 п'ятиповерхівки. А ще – 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач.
Люди не постраждали.
- На початку лютого росіяни пошкодили спортшколу у Дніпропетровській області.