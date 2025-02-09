​Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Донеччині

9 лютого на Донеччині рятувальників атакував FPV-дрон окупантів.
Про це повідомило обласне управління ДСНС.
Інцидент стався у Покровському районі. Там під час повернення з аварійно-рятувальних робіт під обстріл потрапив екскаватор-навантажувач JCB 3 CX, в якому перебували рятувальники.
Внаслідок ворожого удару екскаваторник-рятувальник попередньо отримав контузію. Його госпіталізували.
Екскаватор зазнав значних пошкоджень.
- Минулого місяця у Херсонській області російські окупанти двічі атакували рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.