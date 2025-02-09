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​Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Донеччині

У Покровському районі під обстріл потрапив екскаватор-навантажувач.

​Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Донеччині
пошкоджена техніка ДСНС через російський обстріл

9 лютого на Донеччині рятувальників атакував FPV-дрон окупантів.

Про це повідомило обласне управління ДСНС.

Інцидент стався у Покровському районі. Там під час повернення з аварійно-рятувальних робіт під обстріл потрапив екскаватор-навантажувач JCB 3 CX, в якому перебували рятувальники. 

Внаслідок ворожого удару екскаваторник-рятувальник попередньо отримав контузію. Його госпіталізували. 

Екскаватор зазнав значних пошкоджень.

  • Минулого місяця у Херсонській області російські окупанти двічі атакували рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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