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З'явилися супутникові знімки ураженого нафтозаводу "Албашнєфть" в Краснодарському краї

"Албашнєфть" потрапило під атаку Сил оборони 5 лютого.

З'явилися супутникові знімки ураженого нафтозаводу "Албашнєфть" в Краснодарському краї
Фото: скріншот

У мережі показали супутникові знімки нафтобази "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ, яку Сили оборони України атакували 5 лютого.

Фото супутникових знімків опублікувало "Радіо Свобода". 

Зображення з супутника підтверджують інформацію про те, що внаслідок атаки були пошкоджені два резервуари з паливом.

Також, за інформацією начальника Центру протидії дезінформації, Андрія Коваленка, унаслідок відмінної роботи Сил оборони, кілька резервуарів пошкоджено і виведено з ладу. "Є ще об‘єкти, які необхідно мінусувати", — наголошує Коваленко.

Напередодні російський телеграм-канал ASTRA повідомляв, що в одному з резервуарів було 60 тонн нафти, в іншому – така сама кількість дизельного пального, проте другий резервуар був пошкоджений лише поверхнево і не спалахнув.

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