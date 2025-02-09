З'явилися супутникові знімки ураженого нафтозаводу "Албашнєфть" в Краснодарському краї

У мережі показали супутникові знімки нафтобази "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ, яку Сили оборони України атакували 5 лютого.

Фото супутникових знімків опублікувало "Радіо Свобода".

Зображення з супутника підтверджують інформацію про те, що внаслідок атаки були пошкоджені два резервуари з паливом.

Також, за інформацією начальника Центру протидії дезінформації, Андрія Коваленка, унаслідок відмінної роботи Сил оборони, кілька резервуарів пошкоджено і виведено з ладу. "Є ще об‘єкти, які необхідно мінусувати", — наголошує Коваленко.

Напередодні російський телеграм-канал ASTRA повідомляв, що в одному з резервуарів було 60 тонн нафти, в іншому – така сама кількість дизельного пального, проте другий резервуар був пошкоджений лише поверхнево і не спалахнув.