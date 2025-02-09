Міноборони Фінляндії заявило про порушення повітряного простору країни урядовим літаком РФ

У Міноборони Фінляндії заявили, що урядовий літак РФ, який рухався над Фінською затокою, ймовірно перетнув на кілька хвилин повітряний простір Фінляндії.

Про це ідеться на сайті оборонного відоства.

У Фінляндії наразі говорять про "підозру у порушенні повітряного простору".

"Російський літак міг перебувати у повітряному просторі Фінляндії протягом кількох хвилин", — йдеться у заяві міноборони.

Деталі інциденту з’ясовує прикордонна служба Фінляндії.

Міністр оборони Антті Хяккянен наголосив, що в уряді Фінляндії серйозно сприймають ймовірне порушення кордону, розслідування почали невідкладно.