Міноборони Фінляндії заявило про порушення повітряного простору країни урядовим літаком РФ

У Міноборони Фінляндії заявили, що урядовий літак РФ, який рухався над Фінською затокою, ймовірно перетнув на кілька хвилин повітряний простір Фінляндії.
Про це ідеться на сайті оборонного відоства.
У Фінляндії наразі говорять про "підозру у порушенні повітряного простору".
"Російський літак міг перебувати у повітряному просторі Фінляндії протягом кількох хвилин", — йдеться у заяві міноборони.
Деталі інциденту з’ясовує прикордонна служба Фінляндії.
Міністр оборони Антті Хяккянен наголосив, що в уряді Фінляндії серйозно сприймають ймовірне порушення кордону, розслідування почали невідкладно.
- У січні винищувачі НАТО п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.