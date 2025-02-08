Rheinmetall отримав замовлення на понад 3 млрд євро на оцифрування піхоти Німеччини

Бундесвер підписав рамковий контракт на понад 3,1 млрд євро з Rheinmetall Electronics на подальшу закупівлю солдатських систем "Піхотний солдат майбутнього – вдосконалена система" (IdZ-ES).

Як повідомили на сайті Rheinmetall, угода діятиме до кінця 2030 року. Таким чином, Бундесвер може розпочати пропорційне відновлення, а також виробництво та поставку до 368 взводних систем IdZ-ES. Також розпочнуть закупівлі додаткових компонентів і послуг.

Контракт передбачає модернізацію до цифрового стандарту 68 взводних систем IdZ-ES, які зараз використовуються в Бундесвері та замовлення ще 24 взводних систем із великою кількістю периферійних пристроїв. Постійне замовлення загальною вартістю близько 417 мільйонів євро буде оформлено в першому кварталі 2025 року.

У оновленій версії буде покращена система зв’язку та обміну даними. Це дозволятиме піхотинцям ефективніше взаємодіяти з бронетехнікою, зокрема з бронетранспортерами Boxer та бойовими машинами Puma. Крім того, ці системи будуть повністю інтегровані у програму «Цифровізація наземних операцій» (D-LBO), що значно підвищить бойову ефективність військ.

Як генеральний підрядник Rheinmetall відповідає за систему та координує роботу понад 30 субпідрядників.

Контракт є найбільшим за всю історію як для Rheinmetall, так і для Бундесверу на закупівлю солдатських систем. У компанії кажуть, що ці системи відіграють дедалі важливішу роль як мережевий елемент бойових дій на цифровому полі бою майбутнього.