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Rheinmetall отримав замовлення на понад 3 млрд євро на оцифрування піхоти Німеччини

Контракт діятиме до 2030 року. 

Rheinmetall отримав замовлення на понад 3 млрд євро на оцифрування піхоти Німеччини
Фото: ЕРА/UPG

Бундесвер підписав рамковий контракт на понад 3,1 млрд євро з Rheinmetall Electronics на подальшу закупівлю солдатських систем "Піхотний солдат майбутнього – вдосконалена система" (IdZ-ES). 

Як повідомили на сайті Rheinmetall, угода діятиме до кінця 2030 року. Таким чином, Бундесвер може розпочати пропорційне відновлення, а також виробництво та поставку до 368 взводних систем IdZ-ES. Також розпочнуть закупівлі додаткових компонентів і послуг. 

Контракт передбачає модернізацію до цифрового стандарту 68 взводних систем IdZ-ES, які зараз використовуються в Бундесвері та замовлення ще 24 взводних систем із великою кількістю периферійних пристроїв. Постійне замовлення загальною вартістю близько 417 мільйонів євро буде оформлено в першому кварталі 2025 року.

У оновленій версії буде покращена система зв’язку та обміну даними. Це дозволятиме піхотинцям ефективніше взаємодіяти з бронетехнікою, зокрема з бронетранспортерами Boxer та бойовими машинами Puma. Крім того, ці системи будуть повністю інтегровані у програму «Цифровізація наземних операцій» (D-LBO), що значно підвищить бойову ефективність військ.

Як генеральний підрядник Rheinmetall відповідає за систему та координує роботу понад 30 субпідрядників.

Контракт є найбільшим за всю історію як для Rheinmetall, так і для Бундесверу на закупівлю солдатських систем. У компанії кажуть, що ці системи відіграють дедалі важливішу роль як мережевий елемент бойових дій на цифровому полі бою майбутнього.

  • IdZ – це німецький комплект індивідуального екіпірування військовослужбовця, так званий "комплект солдата майбутнього". 
  • Програму IdZ розпочали в 1996 році майже відразу після створення аналогічної програми у США. 
  • У 2006 році Бундесвер уклав контракт вартістю 34,4 млн доларів США з Rheinmetall Defence Electronics на розробку прототипу комплекту другого покоління IdZ-ES і постачання перших 20 одиниць до травня 2007 року для подальших випробувань в Афганістані.
  • Концепція IdZ-ES передбачає різні варіанти комплектації, зокрема: легкий, базовий у мінімальній та максимальній конфігураціях, командирський та інші.
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