Адміністрація Трампа схвалила продаж Ізраїлю бомби та ракети Hellfire на $7,4 млрд

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на суму понад 7,4 мільярда доларів, підкріпивши зобов’язання Вашингтона озброїти свого головного союзника на Близькому Сході ‒ попри глобальну критику його дій у Смузі Гази та Лівані.

Про це пише Bloomberg.

Вчора Державний департамент повідомив Конгресу про схвалення продажу 3000 ракет Hellfire класу “повітря-земля” та відповідного обладнання на суму 660 мільйонів доларів США, а також бомб, систем наведення та запалів на 6,75 мільярда доларів США.

“Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати та підтримувати сильний і готовий потенціал самооборони”, ‒ йдеться в заявах департаменту до законодавчого органу, який має повноваження блокувати продажі.

Партія включає понад 2100 бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для бомб MK-82. Очікується, що їхнє постачання розпочнеться наступного року, а Hellfire, виготовлені компанією Lockheed Martin ‒ у 2028 році.

Очікуваний продаж бомб буде здійснюватися як із запасів США, так і від підрядників, включно з Boeing, ATK Tactical Systems і підрозділ L3Harris Technologies.

У січні адміністрація президента Дональда Трампа надіслала до Ізраїлю партію бомб вагою 907 кг, яку колишній президент Джо Байден призупинив через те, як Ізраїль проводив бойові дії з ХАМАСом у Смузі Гази.