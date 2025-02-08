Адміністрація Трампа схвалила продаж Ізраїлю бомби та ракети Hellfire на $7,4 млрд

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на суму понад 7,4 мільярда доларів, підкріпивши зобов’язання Вашингтона озброїти свого головного союзника на Близькому Сході ‒ попри глобальну критику його дій у Смузі Гази та Лівані.
Про це пише Bloomberg.
Вчора Державний департамент повідомив Конгресу про схвалення продажу 3000 ракет Hellfire класу “повітря-земля” та відповідного обладнання на суму 660 мільйонів доларів США, а також бомб, систем наведення та запалів на 6,75 мільярда доларів США.
“Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати та підтримувати сильний і готовий потенціал самооборони”, ‒ йдеться в заявах департаменту до законодавчого органу, який має повноваження блокувати продажі.
Партія включає понад 2100 бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для бомб MK-82. Очікується, що їхнє постачання розпочнеться наступного року, а Hellfire, виготовлені компанією Lockheed Martin ‒ у 2028 році.
Очікуваний продаж бомб буде здійснюватися як із запасів США, так і від підрядників, включно з Boeing, ATK Tactical Systems і підрозділ L3Harris Technologies.
У січні адміністрація президента Дональда Трампа надіслала до Ізраїлю партію бомб вагою 907 кг, яку колишній президент Джо Байден призупинив через те, як Ізраїль проводив бойові дії з ХАМАСом у Смузі Гази.
- ХАМАС, підтримуване Іраном угруповання, визнане США та Європейським Союзом терористичною організацією, напало на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, убивши близько 1200 людей і викравши 250 осіб. Ізраїльська кампанія в Газі вбила понад 47 000 людей, за даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, і перетворила більшу частину території на руїни. Минулого місяця обидві сторони досягли угоди про тимчасове припинення вогню.
- Під час війни наступ Ізраїлю розширився, націлившись на “Хезболлу” ‒ іншу іранську проксі в Лівані, яка вже давно обстрілює кордон з Ізраїлем ракетами.
- Трамп продемонстрував повну підтримку уряду Ізраїлю та запропонував, щоб США взяли під контроль Смугу Гази наприкінці війни. Світові лідери засудили цю ідею, прирівнявши її до етнічної чистки палестинців.
- На початку минулого тижня американський президент вітав прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Вашингтоні.