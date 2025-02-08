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Країни Балтії відключилися від енергомереж Росії та Білорусі

О 7:43 у Литві були відключені лінії з Калінінградом та Білоруссю.

Країни Балтії відключилися від енергомереж Росії та Білорусі
Фото: Укренерго

У суботу, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі.

Про це пише ERR.

Як зазначає видання, відключення електросистеми від енергомереж РФ та Білорусі є частиною плану трьох Балтійських країн щодо виходу з єдиної енергосистеми БРЕЛЛ та синхронізації з електромережею Європи.

"Ми розірвали з'єднання", – заявив представник литовського оператора енергомережі Litgrid.

"Все пройшло за планом, відповідно до очікувань. У нас із росіянами був підписаний протокол, в якому прописано, як відбуватиметься процес. Росіяни навіть зв'язалися з нами за кілька хвилин до відключення і повідомили, що готові", – розповів генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс. 

За його словами, відключення сталося трохи раніше запланованого часу, але Литва була готова до цього. О 7:43 у Литві були відключені лінії з Калінінградом та Білоруссю.

О 8-й ранку з'єднання з російською енергосистемою розірвала і Латвія.

  • Упродовж 24 годин балтійські держави житимуть у так званому "ізольованому режимі", коли їхні електромережі живитимуться лише за рахунок власної генерації. 
  • Після цього відбудеться підключення до спільної з Європейським Союзом системи через Польщу.
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