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Трамп позбавив Байдена допуску до секретної інформації

Демократ зробив те саме зі своїм попередником у 2021 році.

Трамп позбавив Байдена допуску до секретної інформації
Дональд Трамп та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі TruthSocial заявив про рішення відкликати допуск свого попередника Джо Байдена до надсекретних державних даних та припинити щоденне інформування ексглави держави про діяльність розвідки. 

Як пише Associated Press, до вступу на посаду Байдена у 2021 році існувала традиція, згідно з якою експрезидентам продовжували організовувати брифінги щодо важливих аспектів національної безпеки. 

Проте демократ створив прецедент, заборонивши Трампу дізнаватися цю інформацію. Тоді він пояснив свої дії "хаотичним" характером опонента, який нібито "міг щось розбовкати", особливо на тлі своїх необґрунтованих заяв про "вкрадені" вибори. 

Трамп не приховує, що відповідає попереднику "взаємністю", закриваючи йому доступ до важливих розвідувальних даних. Він також посилається на звіт річної давнини, у якому стверджується, що Байден "страждає проблемами з пам'яттю" та навіть у кращі часи "не міг вважатися надійним щодо інформації".

"Джо, тебе звільнено!" - завершив свій допис Трамп, використавши "коронну" фразу з телешоу "Учень" (The Apprentice)

   

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