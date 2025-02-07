Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
ГоловнаСвіт

Венесуела звинуватила США в "нахабній крадіжці" урядового літака

Це вже другий венесуельський літак, який США конфіскували в Домініканській Республіці менш ніж за рік.

Венесуела звинуватила США в "нахабній крадіжці" урядового літака
Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року
Фото: EPA/UPG

Венесуела звинуватила США в "нахабній крадіжці" після того, як у Домініканській Республіці відбулось захоплення одного з урядових літаків південноамериканської країни.

Про це повідомляє BBC.

Водночас влада США заявила, що для арешту були законні підстави, “основані на порушеннях санкцій США, експортного контролю та відмиванні грошей”. 

В свою чергу МЗС Венесуели назвало державного секретаря США Марко Рубіо, який спостерігав за захопленням, "викрадачем літаків".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Це вже другий венесуельський літак, який США конфіскували в Домініканській Республіці менш ніж за рік.

За даними Держдепартаменту США, венесуельські чиновники використовували літак для польотів до Греції, Туреччини, Росії, Нікарагуа та Куби, і доставили його до Домініканської Республіки для технічного обслуговування.

МЗС Венесуели заявило, що "вживе всіх необхідних заходів, щоб засудити цю крадіжку та вимагати негайного повернення свого літака".

  • США оголосили про збільшення винагороди до 25 млн доларів за інформацію, яка призведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

  • 10 січня Ніколас Мадуро склав присягу на третій термін президентства. Це відбувається на тлі протестів у країні проти фальсифікацій.

  • Як відомо,в минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосила Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонзалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонзалес переміг із перевагою два до одного.

  • Країною прокотилася хвиля протестів, силовики затримали понад 2400 осіб і почали масово відкривати кримінальні справи.

  • У листопаді США ввели санкції проти понад двох десятків венесуельських чиновників.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies