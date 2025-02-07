Венесуела звинуватила США в "нахабній крадіжці" урядового літака

Венесуела звинуватила США в "нахабній крадіжці" після того, як у Домініканській Республіці відбулось захоплення одного з урядових літаків південноамериканської країни.
Про це повідомляє BBC.
Водночас влада США заявила, що для арешту були законні підстави, “основані на порушеннях санкцій США, експортного контролю та відмиванні грошей”.
В свою чергу МЗС Венесуели назвало державного секретаря США Марко Рубіо, який спостерігав за захопленням, "викрадачем літаків".
Це вже другий венесуельський літак, який США конфіскували в Домініканській Республіці менш ніж за рік.
За даними Держдепартаменту США, венесуельські чиновники використовували літак для польотів до Греції, Туреччини, Росії, Нікарагуа та Куби, і доставили його до Домініканської Республіки для технічного обслуговування.
МЗС Венесуели заявило, що "вживе всіх необхідних заходів, щоб засудити цю крадіжку та вимагати негайного повернення свого літака".
- США оголосили про збільшення винагороди до 25 млн доларів за інформацію, яка призведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
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10 січня Ніколас Мадуро склав присягу на третій термін президентства. Це відбувається на тлі протестів у країні проти фальсифікацій.
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Як відомо,в минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосила Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонзалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонзалес переміг із перевагою два до одного.
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Країною прокотилася хвиля протестів, силовики затримали понад 2400 осіб і почали масово відкривати кримінальні справи.
- У листопаді США ввели санкції проти понад двох десятків венесуельських чиновників.