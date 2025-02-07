Венесуела звинуватила США в "нахабній крадіжці" урядового літака

Це вже другий венесуельський літак, який США конфіскували в Домініканській Республіці менш ніж за рік.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року

Венесуела звинуватила США в "нахабній крадіжці" після того, як у Домініканській Республіці відбулось захоплення одного з урядових літаків південноамериканської країни.

Про це повідомляє BBC.

Водночас влада США заявила, що для арешту були законні підстави, “основані на порушеннях санкцій США, експортного контролю та відмиванні грошей”.

В свою чергу МЗС Венесуели назвало державного секретаря США Марко Рубіо, який спостерігав за захопленням, "викрадачем літаків".

Це вже другий венесуельський літак, який США конфіскували в Домініканській Республіці менш ніж за рік.

За даними Держдепартаменту США, венесуельські чиновники використовували літак для польотів до Греції, Туреччини, Росії, Нікарагуа та Куби, і доставили його до Домініканської Республіки для технічного обслуговування.

МЗС Венесуели заявило, що "вживе всіх необхідних заходів, щоб засудити цю крадіжку та вимагати негайного повернення свого літака".