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Мерц обіцяє жорсткіші відносини зі США у питаннях України, Маска та тарифів

Німецький консерватор сподівається переконати американський уряд у необхідності продовжувати підтримку Києва.

Мерц обіцяє жорсткіші відносини зі США у питаннях України, Маска та тарифів
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц, консервативний фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини, сигналізує про більш жорстку позицію щодо трансатлантичних відносин, пише Politico.

Йдеться, зокрема, про підтримку України у війні, яку розв’язала проти Києва Москва. Оскільки президент США Дональд Трамп натякає на скорочення підтримки США, Мерц закладає основу для контролю збитків. 

“Я сподіваюся, що ми не потрапимо до такої ситуації. Ми маємо переконати уряд США, що підтримка України у його власних інтересах”, ‒ додав він.

Політик також занепокоєний зростанням політичного впливу "спеціального держслужбовця" Трампа, американського мільярдера Ілона Маска, в Європі напередодні національних виборів у Німеччині 23 лютого.

В інтерв’ю виданню Berliner Morgenpost керівник Християнсько-демократичного союзу висловив занепокоєння щодо невпинного просування Маском ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD). Мерц заявив, що планує порушити це питання перед босом Маска ‒ самим президентом Трампом.

"У мене… є чітка думка з цього приводу ‒ і я поділюся нею з ним: я не схвалюю спроби когось з оточення Трампа настільки прямого втручатися у вибори в Німеччині”, ‒ сказав він.

З моменту початку передвиборчої кампанії у грудні Маск відкрито підтримував AfD, роблячи схвальні дописи про політичну силу на соцплатформі X, проводячи пряму трансляцію з лідеркою партії Еліс Вайдель та критикуючи традиційні основні партії. Уряд Німеччини звинуватив його у втручанні у вибори та нормалізації екстремізму.

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Іншою “гарячою” трансатлантичною проблемою, яка турбує Мерца, є торгівля. Трамп неодноразово вводив мита на європейські товари, і Мерц чітко дав зрозуміти, що Німеччина не прийме їх. “Ми не приймемо тарифи, які запроваджуються з політичних причин. Якщо Трамп це зробить, Європа має відповісти. Я не хочу торгової війни, але за потреби ми захистимо себе власними тарифами”, ‒ сказав він.

На питання про те, чи у разі обрання на посаду канцлера його перша розмова буде з конфронтаційним Трампом, Мерц відхилив цю ідею. “Це буде відкрита дискусія”, ‒ сказав він.

  • Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель неодноразово критикувала Мерца через те, що він покладався на голоси ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) для схвалення закону про посилення імміграційного контролю, який всерівно провалився у парламенті.
  • 23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, які мали пройти у вересні 2025 року. Зміну дати спричинила політична криза через внутрішні розбіжності в коаліції.
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