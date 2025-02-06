У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСвіт

Меркель знову розкритикувала Мерца через покладання на ультраправих

Попередня обіцянка голови Християнсько-демократичного союзу не співпрацювати з AfD була “великою національною політичною відповідальністю”, зазначила ексканцлерка.

Меркель знову розкритикувала Мерца через покладання на ультраправих
Фото: EPA/UPG

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знову розкритикувала кандидата в канцлери Фрідріха Мерца через те, що він покладався на голоси ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) для схвалення закону минулого тижня, пише DW.

Меркель, яка колись очолювала консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца, після голосування заявила, що попередня обіцянка Мерца не співпрацювати з AfD була “великою національною політичною відповідальністю”.

Вона повторила свої ремарки вчора ввечері. “Я вважала правильним не мовчати в такій вирішальній ситуації. Я не беру участь у звичайних політичних дебатах, але я вважаю, що це питання принципової важливості”, ‒ заявила Меркель.

Підписуйтесь на наш Google News

Вона також сказала, що AfD отримала політичну вигоду від суперечки щодо міграційної політики між ХДС та її сестринською баварською партією Християнсько-соціальний союз під час її перебування на посаді канцлера.

Однак вона відкинула звинувачення в тому, що її міграційна політика була “помилковою” з політичної точки зору.

“Коли я пішла з посади, підтримка AfD становила 11%. Той факт, що зараз вона становить 20%, більше не є моєю відповідальністю”, ‒ підкреслила ексканцлерка.

  • Соціал-демократи та Зелені значно посилили критику Мерца за “порушення табу в німецькій політиці”. Під час передвиборної кампанії СДПН у Гамбурзі в суботу канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів, чи можна серйозно сприймати обіцянки Мерца не співпрацювати з AfD. “Це катастрофа для ХДС/ХСС”, ‒ сказав Шольц.
  • 23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, які мали пройти у вересні 2025 року. Зміну дати спричинила політична криза через внутрішні розбіжності в коаліції.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies