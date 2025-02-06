Меркель знову розкритикувала Мерца через покладання на ультраправих

Попередня обіцянка голови Християнсько-демократичного союзу не співпрацювати з AfD була “великою національною політичною відповідальністю”, зазначила ексканцлерка.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знову розкритикувала кандидата в канцлери Фрідріха Мерца через те, що він покладався на голоси ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) для схвалення закону минулого тижня, пише DW.

Меркель, яка колись очолювала консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца, після голосування заявила, що попередня обіцянка Мерца не співпрацювати з AfD була “великою національною політичною відповідальністю”.

Вона повторила свої ремарки вчора ввечері. “Я вважала правильним не мовчати в такій вирішальній ситуації. Я не беру участь у звичайних політичних дебатах, але я вважаю, що це питання принципової важливості”, ‒ заявила Меркель.

Вона також сказала, що AfD отримала політичну вигоду від суперечки щодо міграційної політики між ХДС та її сестринською баварською партією Християнсько-соціальний союз під час її перебування на посаді канцлера.

Однак вона відкинула звинувачення в тому, що її міграційна політика була “помилковою” з політичної точки зору.

“Коли я пішла з посади, підтримка AfD становила 11%. Той факт, що зараз вона становить 20%, більше не є моєю відповідальністю”, ‒ підкреслила ексканцлерка.