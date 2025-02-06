Меркель знову розкритикувала Мерца через покладання на ультраправих

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знову розкритикувала кандидата в канцлери Фрідріха Мерца через те, що він покладався на голоси ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) для схвалення закону минулого тижня, пише DW.
Меркель, яка колись очолювала консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца, після голосування заявила, що попередня обіцянка Мерца не співпрацювати з AfD була “великою національною політичною відповідальністю”.
Вона повторила свої ремарки вчора ввечері. “Я вважала правильним не мовчати в такій вирішальній ситуації. Я не беру участь у звичайних політичних дебатах, але я вважаю, що це питання принципової важливості”, ‒ заявила Меркель.
Вона також сказала, що AfD отримала політичну вигоду від суперечки щодо міграційної політики між ХДС та її сестринською баварською партією Християнсько-соціальний союз під час її перебування на посаді канцлера.
Однак вона відкинула звинувачення в тому, що її міграційна політика була “помилковою” з політичної точки зору.
“Коли я пішла з посади, підтримка AfD становила 11%. Той факт, що зараз вона становить 20%, більше не є моєю відповідальністю”, ‒ підкреслила ексканцлерка.
- Соціал-демократи та Зелені значно посилили критику Мерца за “порушення табу в німецькій політиці”. Під час передвиборної кампанії СДПН у Гамбурзі в суботу канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів, чи можна серйозно сприймати обіцянки Мерца не співпрацювати з AfD. “Це катастрофа для ХДС/ХСС”, ‒ сказав Шольц.
- 23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, які мали пройти у вересні 2025 року. Зміну дати спричинила політична криза через внутрішні розбіжності в коаліції.