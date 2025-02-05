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Таліби призупинили роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції

Влада посилається на кілька ймовірних порушень “політики мовлення та неналежне використання ліцензії станції”.

Таліби призупинили роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції
Одягнені в паранджу афганські жінки йдуть дорогою в Кандагарі, Афганістан, 22 серпня 2024
Фото: EPA/UPG

Таліби провели рейд на приміщення єдиної в Афганістані жіночої радіостанції та призупинили її роботу.

Про це повідомляє CNN.

Кабульська радіостанція Radio Begum повідомила, що співробітники міністерства інформації та культури Талібану стримували персонал станції, коли обшукували приміщення радіостанції.

Офіцери вилучили комп’ютери, жорсткі диски, файли та телефони співробітників Begum. Також вони взяли під варту двох чоловіків-працівників організації, які не займають вищих керівних посад.

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Згодом влада підтвердила призупинення роботи станції. При цьому  посилаються на кілька ймовірних порушень “політики мовлення та неналежне використання ліцензії станції”, зокрема “несанкціоноване надання контенту та програм для іноземного телеканалу”.

Втім, у міністерстві не вказали, про який іноземний телеканал йде мова.

Незалежна правозахисна організація “Репортери без кордонів”  засудила призупинення та вимагала його негайного скасування.

Минулого року таліби закрили щонайменше 12 ЗМІ, як державних, так і приватних.

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