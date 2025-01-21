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Учасника афганського руху "Талібан" обміняли на двох американців

Афганця у США засудили до довічного за контрабанду наркотиків і тероризм.

Учасника афганського руху "Талібан" обміняли на двох американців
Фото ілюстративне
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати звільнили афганця, засудженого американським судом за звинуваченнями в контрабанді наркотиків і тероризмі. Його обміняли на двох громадян США, яких утримували в Афганістані.

Про це пише Reuters. 

У МЗС Афганістану заявили, що обмін полоненими став результатом «тривалих і продуктивних» переговорів між афганською та американською владою.

Афганець Хан Мохаммад вже приземлився в Кабулі. Його заарештували у 2006 на сході Афганістану, через рік екстрадували до Штатів, а у 2008 році суд присудив йому довічне. Мохаммад був членом афганського руху Талібан. Його у віці 38 років засудили за першими в історії звинуваченнями в наркотероризмі, висунутими в Сполучених Штатах.У судових протоколах йдеться, що його назвали «жорстоким джихадистом і наркоторговцем», який «прагнув вбити американських солдатів в Афганістані за допомогою ракет».

Речник адміністрації Талібану Забіхуллах Муджахід підтвердив, що двох американців було звільнено, але відмовився назвати їх особи.

Проте у виданні зазначають, що одного зі звільнених американців звати Раян Корбетт. Він перебував у в'язниці талібів з 2022 року. Він керував неурядовою організацією під назвою Bloom Afghanistan, яка займалася зміцненням приватного сектора Афганістану.

Ще одним звільненим американцем є  Вільям МакКенті. Його сім'я попросила уряд США зберегти його дані в таємниці.

Обмін полоненими обговорювався роками і нарешті відбувся в останні години перебування на посаді колишнього президента-демократа Джо Байдена перед тим, як президент-республіканець Дональд Трамп вступив на посаду.У Афганістані перебувають ще двоє американських полонених: Джордж Глезманн, колишній авіамеханік, і Махмуд Хабібі, якого схопили одразу після ліквідації лідера Аль-Каїди Аймана аз-Завахрі.

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