Сі Цзіньпін і Путін провели відеозустріч

Лідер КНР Сі Цзіньпін провів розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це пише китайське агентство Xinhua.
Ромзова відбувалася в відеоформаті. Інші деталі китайська сторона поки не повідомила.
"Китайський президент Сі Цзіньпін поговорив з російським президентом Володимиром Путіним під час відеозустрічі у вівторок", – йдеться у повідомленні.
- Контакти китайського та російського лідерів під час повномасштабного нападу на Україну не припинялися. Сі і Путін не лише спілкувалися телефоном, а й особисто зустрічалися. Активною є взаємодія між країнами і на рівні делегацій.
- Цього року Сі збирається здійснити до Росії поїздку.