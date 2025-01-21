Сі Цзіньпін і Путін провели відеозустріч

Лідер КНР Сі Цзіньпін провів розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це пише китайське агентство Xinhua.

Ромзова відбувалася в відеоформаті. Інші деталі китайська сторона поки не повідомила.

"Китайський президент Сі Цзіньпін поговорив з російським президентом Володимиром Путіним під час відеозустрічі у вівторок", – йдеться у повідомленні.