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Сі Цзіньпін і Путін провели відеозустріч

Деталі розмови поки невідомі. 

Сі Цзіньпін і Путін провели відеозустріч
Лідер Китаю Сі Цзиньпін
Фото: EPA/UPG

Лідер КНР Сі Цзіньпін провів розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це пише китайське агентство Xinhua.

Ромзова відбувалася в відеоформаті. Інші деталі китайська сторона поки не повідомила.

"Китайський президент Сі Цзіньпін поговорив з російським президентом Володимиром Путіним під час відеозустрічі у вівторок", – йдеться у повідомленні. 

  • Контакти китайського та російського лідерів під час повномасштабного нападу на Україну не припинялися. Сі і Путін не лише спілкувалися телефоном, а й особисто зустрічалися. Активною є взаємодія між країнами і на рівні делегацій.
  • Цього року Сі збирається здійснити до Росії поїздку. 
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