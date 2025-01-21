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У Новій Зеландії образилися на Трампа через "привласнення" розщеплення атома

Президент США приписав своїй країні досягнення в науці, яке здійснив іноземець.

У Новій Зеландії образилися на Трампа через "привласнення" розщеплення атома
Пам'ятний знак на честь розщеплення атома Резерфордом у Манчестері
Фото: The Guardian

У Новій Зеландії мер міста Нельсон висловив публічне незадоволення інавгураційною промовою Дональда Трампа, в якій президент США заявив, що американська нація, серед інших досягнень, першою розщепила атом.

Як пише The Guardian, Нік Сміт, який керує місцевим самоврядуванням у Нельсоні, нагадав політику, що атом вперше було розщеплено у 1917 році почесним громадянином та гордістю міста сером Ернестом Резерфордом - новозеландцем, а не американцем. Прориву в науці було досягнуто в лабораторії, розташованій у британському Манчестері.

Сміт пообіцяв влаштувати послу США в Новій Зеландії екскурсію в меморіал Резерфорда - щойно Трамп визначиться з кандидатурою дипломатичного представника у цій країні. 

Бен Уффінделл, який є редактором сатиричного новозеландського порталу The Civilian, також відреагував на помилку Трампа. Журналіст пожартував, що президент США "відібрав в нас буквально єдину річ, яку зробила Нова Зеландія для людства".  

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