Норвегія не погоджується збільшувати оборонні бюджети країн-членів НАТО до 5% ВВП

Норвегія не погоджується з вимогою президента США Дональда Трампа щодо збільшення оборонних бюджетів країн-членів НАТО до 5% ВВП.
Про це повідомляє Politico.
“Я готовий до нових дискусій про цілі. Але я думаю, ви також маєте зауважити, що серед 32 союзників будуть різні погляди на це, а також різні вихідні точки. Поки що не всі мають 2 відсотки”, – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Він зазначив, що Норвегія планує майже подвоїти витрати на оборону протягом наступних кількох років, і додав, що збільшення порівняно з минулим роком стало найбільшим одноразовим збільшенням оборонного бюджету Норвегії з “підвищення витрат на оборону на початку 1950-х років через Корейську війну”.
Минулого року Норвегія витратила 1,54% ВВП на армію, а цього року планує витратити на оборону 2,16% ВВП. Таким чином військовий бюджет буде збільшений на 1,6 млрд євро.
Грем уточнив, що кінцева мета Норвегії полягає в тому, щоб збільшити свій оборонний бюджет до 3% ВВП до кінця десятиліття.
"Я думаю, що це також буде предметом дебатів у Сполучених Штатах, тому що вони також далекі від 5 відсотків", - сказав Грем.
США зараз витрачають 3,4% ВВП на свою армію.
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