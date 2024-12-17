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Reuters: НАТО візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні замість США

Це дозволить Альянсу претендувати на більш безпосередню роль у допомозі Києву.

Reuters: НАТО візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні замість США
штабквартира НАТО
Фото: nato.int

НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні від США, повідомляє Reuters.

Цей крок зроблений після затримки, що тривала упродовж кількох місяців. Він дає НАТО можливість грати більш безпосередню роль у війні проти вторгнення Росії.

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Дипломати при цьому визнають, що передача повноважень Альянсу може мати обмежений ефект, враховуючи, що США при Дональді Трампі все ще можуть серйозно скоротии підтримку України, оскільки є домінуючою державою НАТО і постачають велику частину озброєнь Києву.

Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, яка отримала назву «Підтримка та навчання НАТО в галузі безпеки для України» (NSATU), розташована в казармах Клей, американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.

До цього координувала військову допомогу Києву Контактна група з питань оброни України («Рамштайн»).

Загальна кількість особового складу NSATU становитиме близько 700 осіб, включаючи військовослужбовців, розміщених у штаб-квартирі Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі у Бельгії та на логістичних базах у Польщі й Румунії.

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