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Мер Бухареста планує балотуватися на посаду президента Румунії як незалежний кандидат

Нікосур Дан оголосив про свою кандидатуру через небезпеку, до якої можуть призвести поточні політичні потрясіння у країні та ультраправі сили, які зараз мають у парламенті третину місць. 

Мер Бухареста планує балотуватися на посаду президента Румунії як незалежний кандидат
Мер Бухареста Нікусор Дан
Фото: EPA/UPG

Мер Бухареста Нікусор Дан планує балотуватися на пост президента Румунії як незалежний кандидат під час повторних виборів у 2025 році, пише Bloomberg.

54-річний політик виграв свій другий термін на посаді мера столиці Румунії на початку цього року. Він заявив, що оголосив про свою кандидатуру через небезпеку, до якої можуть призвести поточні політичні потрясіння в Румунії та ультраправі сили, які зараз мають у парламенті третину місць. 

Верховний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів 24 листопада через звинувачення в іноземному втручанні після шокової перемоги проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Повторне голосування очікується в березні або квітні.

“Наразі Румунії бракує чіткого напрямку, і нам потрібен президент, здатний визначити чітку стратегію, об’єднати політичні сили та просувати глибокі реформи. Я думаю, що громадяни Бухареста зрозуміють, що розвиток не можна прискорити без реформування всієї державної адміністрації”, ‒ сказав Дан. 

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Математик за освітою, Дан став відомим як громадський активіст, який виступає проти хаотичної забудови нерухомості в румунській столиці. Він також є одним із засновників реформістської партії “Союз порятунку Румунії”, з якої вийшов у 2017 році. У 2020 році став мером Бухареста.

Дан заявив, що готовий обговорити потенційну підтримку своєї кандидатури з усіма проєвропейськими партіями країни, які зараз ведуть переговори щодо формування стабільної керівної коаліції.

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