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Загальні вибори в Бангладеш можуть відбутися до початку 2026 року

Термін проведення виборів визначить завершення виборчих реформ.

Загальні вибори в Бангладеш можуть відбутися до початку 2026 року
Мухаммед Юнус
Фото: EPA/UPG

Загальні вибори в Бангладеш можуть відбутися до кінця 2025 або на початку 2026 року.

Про це заявив тимчасовий лідер країни Мухаммад Юнус, повідомляє DW.

84-річний лауреат Нобелівської премії заявив, що завершення виборчих реформ визначить термін проведення виборів.

“Якщо буде політичний консенсус і список виборців буде складено точно, з невеликими реформами, можливо, вибори можна буде провести до кінця 2025 року”, ‒ сказав Юнус у телевізійній промові.

Він додав, що у разі, коли будуть потрібні додаткові реформи і беручи до уваги національний консенсус, це може зайняти ще щонайменше шість місяців.

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Юнус очолює тимчасовий уряд, створений після того, як після протестів у серпні з посади скинули колишню прем'єр-міністерку Шейху Хасіну. 77-річна Хасіна втекла до Індії на тлі звинувачень у порушенні прав людини.

Її лівий уряд зіткнувся зі звинуваченнями у фальсифікації виборів та придушенні опозиції, включно з Бангладешською націоналістичною партією (БНП).

За кілька тижнів до відставки Хасіни загинули сотні людей, переважно від вогню поліції. Убивства у відповідь після її падіння призвели до ще більшої кількості загиблих. На арешт колишньої очільниці уряду видали ордер.

Адміністрація Юнуса розпочала реформи щодо відновлення демократичних інститутів та усунення минулих зловживань. БНП та інші опозиційні групи наполягають на прискоренні виборів. Востаннє вибори в Бангладеш проводились у січні, їх широко розкритикували, назвавши несправделивими.

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