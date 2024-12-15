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Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії, - Sky News

Місія встановлюватиме початковий контакт із новою владою і оцінюватиме нагальні потреби населення.

Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії, - Sky News
Сирія (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Франція вперше за 12 років відправить до Сирії групу дипломатів. Вони оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні.

Про це повідомляє Sky News.

"Група французьких дипломатів вирушить до Сирії у вівторок, щоб продемонструвати готовність Франції підтримати сирійський народ", - йдеться в заяві МЗС. 

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро додав, що місія "встановлюватиме початковий контакт із новою владою і  оцінюватиме нагальні потреби населення".

Sky News зазначає, що у 2012 році після розриву стосунків із Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії. Країна підтримувала загалом світську опозицію у вигнанні, а також курдські сили на північному сході Сирії.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримують прямі контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада. 

  • 8 грудня лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада. Адміністративні установи Дамаску залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані.
  • Тимчасовий уряд Сирії доручили сформувати Мухаммеду аль-Баширу - він раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії, який сформувало ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" в Ідлібі. 
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