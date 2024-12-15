Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії, - Sky News

Франція вперше за 12 років відправить до Сирії групу дипломатів. Вони оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні.

Про це повідомляє Sky News.

"Група французьких дипломатів вирушить до Сирії у вівторок, щоб продемонструвати готовність Франції підтримати сирійський народ", - йдеться в заяві МЗС.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро додав, що місія "встановлюватиме початковий контакт із новою владою і оцінюватиме нагальні потреби населення".

Sky News зазначає, що у 2012 році після розриву стосунків із Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії. Країна підтримувала загалом світську опозицію у вигнанні, а також курдські сили на північному сході Сирії.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримують прямі контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада.