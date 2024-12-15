У варшавському аеропорту літак здійснив аварійну посадку

У варшавському аеропорту імені Шопена здійснив аварійну посадку літак польської авіакомпанії LOT, що здійснював політ з Копенгагена, повідомляє Rmf24.
Інцидент стався у неділю близько 12:20.
Літак летів з Копенгагена. На борту було близько сотні людей, ніхто не постраждав.
Як повідомили у пресслужбі LOT, у літака Embraer 195 під час польоту вийшла з ладу гальмівна система.
Відповідно до процедури, пілот повідомив про аварійну посадку та звернувся за допомогою до служб аеропорту. Після приземлення літак успішно добрався до стоянки.
Варшавський аеропорт імені Шопена є найбільшим аеропортом Польщі.
Awaryjne lądowanie samolotu Embraer 195 LOT'u na lotnisku Chopina. Maszyna leciała z Kopenhagi do Warszawy. Na pokładzie było około 100 pasażerów. Nieoficjalnie pilot zgłosił problem z układem hamulcowym. Na szczęście lądowanie odbyło się bez problemów. #Warszawa @RMF24pl— Przemysław Mzyk (@PrzemyslawMzyk) December 15, 2024