У варшавському аеропорту літак здійснив аварійну посадку

На борту літака з Копенгагена було майже сто людей.

У варшавському аеропорту імені Шопена здійснив аварійну посадку літак польської авіакомпанії LOT, що здійснював політ з Копенгагена, повідомляє Rmf24.

Інцидент стався у неділю близько 12:20.

Літак летів з Копенгагена. На борту було близько сотні людей, ніхто не постраждав.

Як повідомили у пресслужбі LOT, у літака Embraer 195 під час польоту вийшла з ладу гальмівна система.

Відповідно до процедури, пілот повідомив про аварійну посадку та звернувся за допомогою до служб аеропорту. Після приземлення літак успішно добрався до стоянки.

Варшавський аеропорт імені Шопена є найбільшим аеропортом Польщі.