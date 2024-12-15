Волкер вважає "гарим вибором" призначення Келлога спецпредставником США по Україні

Наприкінці листопада новообраний президент США Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника по Україні та Росії. Курт Волкер, який обіймав цю посаду у першій адміністрації Трампа від липня 2017-го по вересень 2019 року, вважає це рішення президента "гарним вибором".
Про це пише "Радіо Свобода".
"Він (Келлог, - ред.) досвідчений воєначальник і тризірковий генерал, що є досить суттєво. У нього тісні стосунки з президентом Трампом, тому вони можуть спілкуватися безпосередньо, що важливо", – сказав Волкер.
Волкер пояснює, що робота Келлога полягатиме в тому, щоб реалізувати бачення Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні.
"Це означає передавати меседжі президента, оцінювати реальність на місцях і (передавати) будь-які повідомлення від будь-яких сторін", – зауважує він.
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При цьому Волкер наголосив, що зараз ситуація відмінна, порівняно із 2017–2019 роками. Сьогодні йде повномасштабна війна. Трамп вже добре знайомий, як з українським президентом, так і з тим, що зробила Росія в Україні.
Волкер радить своєму наступникові "не грузнути в деталях, спілкуючись з росіянами". Путін хоче захопити всю Україну, його просто потрібно зупинити достатньою силою.
"Не ведіться на хитрощі про те, що нам тут потрібна автономія, нам потрібна ця демілітаризована зона, нам потрібен якийсь політичний процес. Це все димові завіси. Путін насправді не переймається жодними цими речами. Те, що він хоче зробити, це захопити всю Україну, і його просто потрібно зупинити достатньою силою, щоб він не зміг цього зробити», – сказав Волкер.
Очікування від місії Кіта Келлога
- Трамп збирається призначити Келлога спецпредставником миру в Україні.
- 80-літній Келлог є одним з небагатьох високопоставлених чиновників, які працювали в першій адміністрації Трампа і приєднуються до другої. Він обіймав посаду керівника апарату Ради національної безпеки Трампа, а потім – радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.
- Перед тим Келлог 35 років робив кар'єру в американській армії та міжнародному бізнесі, а наразі є співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики Америка передусім (AFPI).
- Келлог був співавтором плану припинення війни в Україні. Він рекомендував США розпочати офіційну політику "пошуку припинення вогню та врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів".
- У публічних заявах Келлог критикував адміністрацію Джо Байдена за те, що вона робить недостатньо для військової підтримки України.
- План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.