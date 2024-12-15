Волкер вважає "гарим вибором" призначення Келлога спецпредставником США по Україні

Наприкінці листопада новообраний президент США Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника по Україні та Росії. Курт Волкер, який обіймав цю посаду у першій адміністрації Трампа від липня 2017-го по вересень 2019 року, вважає це рішення президента "гарним вибором".

Про це пише "Радіо Свобода".

"Він (Келлог, - ред.) досвідчений воєначальник і тризірковий генерал, що є досить суттєво. У нього тісні стосунки з президентом Трампом, тому вони можуть спілкуватися безпосередньо, що важливо", – сказав Волкер.

Волкер пояснює, що робота Келлога полягатиме в тому, щоб реалізувати бачення Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні.

"Це означає передавати меседжі президента, оцінювати реальність на місцях і (передавати) будь-які повідомлення від будь-яких сторін", – зауважує він.

При цьому Волкер наголосив, що зараз ситуація відмінна, порівняно із 2017–2019 роками. Сьогодні йде повномасштабна війна. Трамп вже добре знайомий, як з українським президентом, так і з тим, що зробила Росія в Україні.

Волкер радить своєму наступникові "не грузнути в деталях, спілкуючись з росіянами". Путін хоче захопити всю Україну, його просто потрібно зупинити достатньою силою.

"Не ведіться на хитрощі про те, що нам тут потрібна автономія, нам потрібна ця демілітаризована зона, нам потрібен якийсь політичний процес. Це все димові завіси. Путін насправді не переймається жодними цими речами. Те, що він хоче зробити, це захопити всю Україну, і його просто потрібно зупинити достатньою силою, щоб він не зміг цього зробити», – сказав Волкер.

Очікування від місії Кіта Келлога