Відступ росіян із Сирії триває, колони стягуються до баз у Хмеймімі та Тартусі

Військово-транспортні літаки РФ продовжили човниковий рух до аеродромів Чкаловська, Нжнього Новґорода та Махачкали.

Військово-транспортні літаки Росії продовжили човниковий рух з Сирії до аеродромів на території Росії, зокрема до Чкаловська, Нжнього Новґорода та Махачкали.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У ГУР зазначили, що 15 грудня колони військ держави-агресора продовжили стягуватись з глибини країни до баз у Хмеймімі та Тартусі, контроль над якими Кремль прагне і сподівається зберегти.

До вивезення озброєння, військової техніки та особового складу Росія задіяла Іл-76МД зі складу 196 військово-транспортного авіаполку, два Іл-76МД зі складу МВС РФта два Ан-124-100 зі складу 224 льотного загону, що належить до структури міноборони держави-агресора.