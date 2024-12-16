Відступ росіян із Сирії триває, колони стягуються до баз у Хмеймімі та Тартусі

Військово-транспортні літаки Росії продовжили човниковий рух з Сирії до аеродромів на території Росії, зокрема до Чкаловська, Нжнього Новґорода та Махачкали.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
У ГУР зазначили, що 15 грудня колони військ держави-агресора продовжили стягуватись з глибини країни до баз у Хмеймімі та Тартусі, контроль над якими Кремль прагне і сподівається зберегти.
До вивезення озброєння, військової техніки та особового складу Росія задіяла Іл-76МД зі складу 196 військово-транспортного авіаполку, два Іл-76МД зі складу МВС РФта два Ан-124-100 зі складу 224 льотного загону, що належить до структури міноборони держави-агресора.
- Раніше ГУР повідомило, що у Сирії російським військам, які залишаються на базах у Тартусі та Хмеймім, бракує питної води та продовольства.