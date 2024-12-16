Сьогодні Євросоюз має ухвалити 15-й пакет санкцій проти Росії

Сьогодні у Євросоюзі повинні ухвалити новий, 15-й пакет санкцій проти Росії.
Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішніх відносин та політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.
"По Україні міністри закордонних справ сьогодні ухвалять 15-й пакет санкцій, які включають (заходи проти - ред.) тіньового флоту, санкції проти офіційних осіб Північної Кореї, а також проти китайських компаній, які уможливлюють цю війну Це надсилає чітке послання – хто б не підживлював продовження цієї війни, є ціна, яку він має заплатити", – сказала Каллас.
Крім санкцій, також обговорять ситуацію в Україні, Сирії, та Грузії.
Проте питання направлення в Україну миротворців не обговорюватимуть, бо перед тим, як такі рішення можуть розглядатися, має бути досягнутий мир, але наразі немає жодних ознак бажання Кремля шукати мирні рішення.
"Росія не хоче миру, і це дуже очевидно...вони (росіяни - ред.) не відступають від своїх цілей. Тож ми не можемо це обговорювати", – зазначила висока представниця ЄС.
- 11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України. Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень. Також санкції торкнуться тіньового флоту.
- Цей пакет санкцій ухвалили не з першого разу. Заблокували рішення дві держави через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій із Росії.
- Пізніше стало відомо, що 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія.
- Нещодавно ЗМІ писали про те, що Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти більш ніж десятка осіб і трьох організацій Росії за її операції з поширення дезінформації та іншу гібридну діяльність.