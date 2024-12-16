Сьогодні Євросоюз має ухвалити 15-й пакет санкцій проти Росії

Також глави МЗС ЄС обговорять ситуацію в Україні, Сирії та Грузії.

Сьогодні у Євросоюзі повинні ухвалити новий, 15-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішніх відносин та політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

"По Україні міністри закордонних справ сьогодні ухвалять 15-й пакет санкцій, які включають (заходи проти - ред.) тіньового флоту, санкції проти офіційних осіб Північної Кореї, а також проти китайських компаній, які уможливлюють цю війну Це надсилає чітке послання – хто б не підживлював продовження цієї війни, є ціна, яку він має заплатити", – сказала Каллас.

Крім санкцій, також обговорять ситуацію в Україні, Сирії, та Грузії.

Проте питання направлення в Україну миротворців не обговорюватимуть, бо перед тим, як такі рішення можуть розглядатися, має бути досягнутий мир, але наразі немає жодних ознак бажання Кремля шукати мирні рішення.

"Росія не хоче миру, і це дуже очевидно...вони (росіяни - ред.) не відступають від своїх цілей. Тож ми не можемо це обговорювати", – зазначила висока представниця ЄС.