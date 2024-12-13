Президенти України та Фінляндії обговорили ранкову масовану атаку РФ по українській енергосистемі.

Президенти України і Фінляндії у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, а також посилення вкраїнської ППО.

Про це президент Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Ми обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка вкотре продемонструвала нагальну необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України. Висловив вдячність президенту Стуббу та фінському народу за їхню принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу", — зазначив Зеленський.

Під час телефонної розмови Александр Стубб заявив, що Фінляндія затвердила 26-й пакет оборонної підтримки для України та вже розпочала формувати наступний.

Володимир Зеленський у свою чергу висловив вдячність за готовність Фінляндії зміцнити спроможності української ППО.

"Фінляндія рішуче підтримує суверенне право України обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання, зокрема наш вибір щодо вступу в ЄС і НАТО. Крім того, ми погодилися з необхідністю надання Україні реальних та ефективних безпекових гарантій задля досягнення стабільності та довготривалого миру", — наголосив президент.