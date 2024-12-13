До Києва під час російської ракетної атаки прибула делегація США

Сьогодні, 13 грудня, під час масованої російської ракетної атаки до Києва прибули американський посол з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики Нейт Фік, а також директор Оборонного інноваційного підрозділу Дуг Бек.

Про це повідомила посол США Бріджит Брінк у соцмережі Х.

“Рада вітати посла Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу, у Києві – навіть під час повітряної тривоги. Вони зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, щоб обговорити уроки, здобуті на полі бою, та можливості для майбутньої співпраці зі США”, – написав Брінк.