Україна закликала МАГАТЕ посилити тиск на РФ через обстріли енергетики

Від початку року окупанти завдали 11 масштабних атак по критичній інфраструктурі.

Сьогодні, 12 грудня 2024 року відбулося позачергове засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Його скликали із ініціативи України у відповідь на посилення російських обстрілів по електричних підстанціях. Це є критичним для забезпечення стабільної роботи українських АЕС.

Про це повідомила пресслужба міненерго.

"Лише цього року ми стали свідками 11 масштабних атак Росії на критичну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, ці атаки суттєво пошкодили електропідстанції, які МАГАТЕ визначило як життєво важливі для стабільної роботи українських АЕС. Ці атаки призвели до аварійного відключення кількох реакторів, що створило значні ризики як для ядерної безпеки, так і для стабільності енергомережі", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, який очолив делегацію. України, міністр енергетики

Міністр закликав країни-члени МАГАТЕ до посилення тиску на росію з метою припинення обстрілів української енергетичної інфраструктури, критично важливої для ядерної та радіаційної безпеки.

"Ядерна безпека є спільною відповідальністю, яка виходить за межі державних кордонів. Є вкрай важливим захистити фундаментальні принципи, які лежать в основі мирного використання ядерної енергії, і забезпечити безпечне, надійне та стійке майбутнє для цього критично важливого сектору", – сказав він.