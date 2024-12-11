В Офісі президента прокоментували заяву Орбана щодо припинення вогню: "Україна не уповноважувала Угорщину ні на що"

Угорська сторона не обговорювала нічого з Україною.

В Офісі президента відреагували на заяву угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що президент України начебто відхилив різдвяне припинення вогню та широкомасштабний обмін полоненими з Росією.

Як зазначив радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам, угорська сторона, як і завжди, нічого не обговорювала з Україною. Ба більше — про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджувала.

"Україна не уповноважувала Угорщину ні на що", — заявив радник президента.

Литвин наголошує, що Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року.

"Ми налаштовані на повноцінний мир, і робимо все в координації з партнерами, щоб цього досягти, – разом з Америкою, Європою, іншими партнерами у світі. Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки", — додає радник Зеленського.

Напередодні угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у мережі "Х" відреагував на критику з боку Володимира Зеленського щодо дзвінка Орбана до Путіна. Прем'єр Угорщини написав, мовляв, пропонував Україні "різдвяне припинення вогню" та обмін полоненими з Росією — йому відмовили.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2024

Після зустрічі з Дональдом Трампом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зателефонував очільнику Кремля Путіну.