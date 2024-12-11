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Альона Шкрум повідомила, які напрямки куруватиме на посаді першої заступниці міністра розвитку громад

Кабмін призначив Альону Шкрум на цю посаду 3 грудня. Перед цим вона склала мандат народного депутата. 

Альона Шкрум повідомила, які напрямки куруватиме на посаді першої заступниці міністра розвитку громад
Олексій Кулеба і Альона Шкрум
Фото: facebook.com/alyxrum

Альона Шкрум повідомила, які напрямки куруватиме на посаді першої заступниці міністра розвитку громад.

Про це вона розповіла у “Фейсбуці”. 

“Велика честь долучитися до команди Міністерства розвитку громад та територій України. Мене було призначено першою заступницею міністра Олексія Кулеби. Дякую дуже Олексію та Кабінет Міністрів України за довіру! Це величезна відповідальність та великі можливості. Уже за три дні першого робочого тижня — зовсім нові виклики щодо менеджменту проєктів, людей та систематизації великої кількості термінових задач одночасно”, – написала Альона Шкрум.

Вона зазначила, що у міністерстві куруватиме міжнародну співпрацю та євроінтеграцію, а також координуватиме напрямок інвестиційних проєктів, особливо у сфері енергоефективності. 

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Також Шкрум зауважила, що це не простий виклик для неї, адже Міністерство розвитку громад і територій – найбільше за портфелем міжнародних проєктів, допомоги, інвестицій, відбудови країни та інших програм: від захисту критичної інфраструктури – до відбудови.

“Останні три роки від повномасштабного вторгнення – я найбільше займалася саме міжнародною співпрацею, парламентською дипломатією та залученням донорів для проєктів з відновлення України. Тому вірю, що в цьому зможу бути тут ефективною. А з усього іншого – точно потребуватиму ваших порад, допомоги, підтримки й критики”, – написала Альона Шкрум.

На початку грудня Верховна Рада підтримала складання мандату Шкрум. Вона була народною депутаткою не лише цього скликання, а й попереднього. Входила до складу комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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