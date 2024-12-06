Через зрив опалювального сезону у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження

За фактом недбалих дій, внаслідок яких у Кривому Розі без тепла залишилось майже 1000 будинків міста, відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Очільник міністерства Олексій Кулеба зазначив, що у Кривому Розі вже вдалося відновити теплопостачання у 1513 об'єктах.
Без тепла залишаються 443 житлових будинки, з них до 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія. До ремонту наразі залучили 66 бригад, зокрема з 11 регіонів України.
Кулеба додав, що оперативна ситуація в місті перебуває під контролем Штабу управління з ліквідації наслідків аварій під координацією заступника Міністра розвитку громад та територій України Тимура Ткаченка.
- Критична ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі виникла наприкінці листопада, тоді у місті без тепла залишилися 934 житлові будинки, заклади охорони здоров'я та освіти.