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Зеленський присвоїв нові звання трьом генералам і полковнику

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Зеленський присвоїв нові звання трьом генералам і полковнику
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський присвоїв чергові військові звання трьом генералам і полковнику.

Про це повідомив Генштаб. 

Зокрема, присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу Трепаку Олександру Сергійовичу – командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Військове звання генерал-майора надав бригадному генералу Скибюку Ігорю Анатолійовичу – командувачу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. 

Став бригадним генералом полковник Палас Микола Дмитрович – заступник Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

Також президент надав військове звання бригадного генерала полковнику Братішку Дмитру Володимировичу – командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідні Укази опубліковані на сайті президента України. 

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