Зеленський присвоїв нові звання трьом генералам і полковнику

Президент України Володимир Зеленський присвоїв чергові військові звання трьом генералам і полковнику.
Про це повідомив Генштаб.
Зокрема, присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу Трепаку Олександру Сергійовичу – командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Військове звання генерал-майора надав бригадному генералу Скибюку Ігорю Анатолійовичу – командувачу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Став бригадним генералом полковник Палас Микола Дмитрович – заступник Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.
Також президент надав військове звання бригадного генерала полковнику Братішку Дмитру Володимировичу – командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України.
Відповідні Укази опубліковані на сайті президента України.