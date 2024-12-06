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На Харківщині через влучання російського дрона поранений чоловік

Пораненого госпіталізували до лікарні. 

На Харківщині через влучання російського дрона поранений чоловік
Наслідки російського обстрілу Харківщини 10 жовтня 2024 року
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області через атаку російського дрона поранений чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Близько 22:50-23:35 у с. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району унаслідок влучання 1 БПЛА пошкоджено скління вікон однієї будівлі. Отримав поранення чоловік, він госпіталізований до лікарні.

Перед цим о 14:00 російські агресори, використовуючи БПЛА невстановленого типу, вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.

  • На Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі Тихого. 
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

Протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 72 людини.

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