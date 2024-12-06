На Харківщині через влучання російського дрона поранений чоловік

У Харківській області через атаку російського дрона поранений чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 22:50-23:35 у с. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району унаслідок влучання 1 БПЛА пошкоджено скління вікон однієї будівлі. Отримав поранення чоловік, він госпіталізований до лікарні.

Перед цим о 14:00 російські агресори, використовуючи БПЛА невстановленого типу, вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.

На Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

Протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 72 людини.