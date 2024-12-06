На Харківщині через влучання російського дрона поранений чоловік

У Харківській області через атаку російського дрона поранений чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 22:50-23:35 у с. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району унаслідок влучання 1 БПЛА пошкоджено скління вікон однієї будівлі. Отримав поранення чоловік, він госпіталізований до лікарні.
Перед цим о 14:00 російські агресори, використовуючи БПЛА невстановленого типу, вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.
- На Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі Тихого.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.
Протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 72 людини.
- Росіяни скинули вибухівку на автомобіль ритуальної служби у Куп’янську на Харківщині.