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"Перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї". Сирський привітав захисників із Днем Збройних Сил України

День Збройних Сил було встановлено в 1993 році. 

"Перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї". Сирський привітав захисників із Днем Збройних Сил України
Військовослужбовці ЗСУ
Фото: поширено ОПУ

Головнокомандувач Олександр Сирський привітав захисників зі Днем Збройних Сил України. У своєму зверненні він сказав, що сучасні Збройні Сили успадкували хоробрість та волелюбність у попередніх українських військових формувань: січових стрільців, Армії УНР та Української Галицької Армії, героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії. 

Зараз ворог той же, що й сто років тому, і українці знову покликані боротися. Збройні Сили України загартовані десятиліттям війни з окупантами, і сучасна армія має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником.

"Дякую усім мужнім воїнам, які б'ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині і Сумщині, б'ються за Чорне море, обороняли Київ... А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції - під час реалізації яких російські окупанти зазнавали в обороні вдвічі більших втрат, ніж Сили оборони України в наступі", – йдеться у зверненні.

Олександр Сирський подякував кожному, хто став на захист власного народу і вшанував пам'ять полеглих бійців. 

"Перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї. Ми вистояли, ми тримаємось, ми здолаємо ворога", – сказав він. 

  • День Збройних Сил України відзначається щорічно 6 грудня – у день ухвалення закону "Про Збройні сили України" 1991 року. День Збройних Сил був вставлений постановою ВР від 1993 року.
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