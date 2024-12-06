"Перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї". Сирський привітав захисників із Днем Збройних Сил України

День Збройних Сил було встановлено в 1993 році.

Головнокомандувач Олександр Сирський привітав захисників зі Днем Збройних Сил України. У своєму зверненні він сказав, що сучасні Збройні Сили успадкували хоробрість та волелюбність у попередніх українських військових формувань: січових стрільців, Армії УНР та Української Галицької Армії, героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії.

Зараз ворог той же, що й сто років тому, і українці знову покликані боротися. Збройні Сили України загартовані десятиліттям війни з окупантами, і сучасна армія має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником.

"Дякую усім мужнім воїнам, які б'ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині і Сумщині, б'ються за Чорне море, обороняли Київ... А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції - під час реалізації яких російські окупанти зазнавали в обороні вдвічі більших втрат, ніж Сили оборони України в наступі", – йдеться у зверненні.

Олександр Сирський подякував кожному, хто став на захист власного народу і вшанував пам'ять полеглих бійців.

"Перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї. Ми вистояли, ми тримаємось, ми здолаємо ворога", – сказав він.