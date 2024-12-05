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У шести містах України пройде акція пам'яті до Дня Збройних сил

Усіх охочих просять вийти о 08:50 із плакатами до місць збору у містах. 

У шести містах України пройде акція пам'яті до Дня Збройних сил

Завтра, 6 грудня, в шести містах України пройде акція пам'яті до Дня Збройних сил України, присвячена загиблим захисникам та захисницям України. Усіх охочих просять вийти о 08:50 із тематичними плакатами до місць збору у містах. О 09:00 відбудеться Хвилина мовчання. 

Про це йдеться на сторінці організації Moment of honor. 

Акція відбудеться в шести містах України:

  • Київ, Харків, Суми, Львів — Пам’ятник Т. Г. Шевченку
  • Дніпро — Сквер Героїв (біля портретів загиблих воїнів)
  • Одеса — вул. Дерибасівська (навпроти Міского саду).

Фото: Moment of honor

"Це день, коли ми маємо згадати кожного і кожну. Це день, коли ми маємо сказати "дякую". Цього дня ми хочемо, щоб мовчання не просто говорило, а діяло. Щоб цей жест став персоналізованою подякою тим, хто віддав своє життя", – зазначили організатори.

Щоб долучитися, необхідно взяти із собою плакат із надписом: «Зупинись. 09.00», «Пам’ятай про полеглих – допомагай живим» або ж іншим написом, що якомога краще висвітлить ваші емоції.

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