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Від початку року на притипіхотних мінах підірвалися понад 1000 цивільних

З них 333 особи загинули та 750 зазнали поранень. 

Від початку року на притипіхотних мінах підірвалися понад 1000 цивільних

Від початку широкомасштабного вторгнення на деокупованих територіях 1083 мирні жителі підірвалися на російських протипіхотних мінах. З них 333 загинули та 750 зазнали поранень. Найбільш забрудненими звільненими територіями залишаються Харківська, Херсонська та Миколаївська області.

Як повідомили у Міноборони, такі дані озвучили представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони України на п’ятій оглядовій конференції (5RC) з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, яка пройшла в Королівстві Камбоджа в рамках саміту Сіемреап-Ангкор.

У заході взяли участь представники 90 країн-учасниць, 12 країн-спостерігачок Оттавської конвенції та майже 20 делегацій різних міжнародних організацій.

Українська делегація детально розповіла міжнародній спільноті про злочини РФ, пов'язані із застосуванням протипіхотних мін проти цивільного населення, обстріли груп гуманітарного розмінування.

Також українці розповіли про заходи щодо очищення територій, забруднених російськими протипіхотними мінами, та прогрес у цій сфері, якого вдалося досягти підрозділам Міноборони протягом 2024 року. 

Під час нетехнічного обстеження 35 000 км² території відмітили як такі, що не містять доказів наявності ризиків. Це дозволило зменшити площу потенційно забруднених територій з 174 000 до 139 000 км².

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