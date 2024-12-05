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​Закарпатець під виглядом співробітника ТЦК за $18 тисяч продавав ухилянтам посвідчення про непридатність

"Документи" чоловік роздруковував на власному принтері.

​Закарпатець під виглядом співробітника ТЦК за $18 тисяч продавав ухилянтам посвідчення про непридатність
Фото: Нацполіція

На Закарпатті судитимуть чоловіка, який налагодив шахрайську схему "ухилення від мобілізації".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

32-річний мешканець Рахівщини представлявся працівником ТЦК та СП і за 18 тисяч доларів обіцяв видати військовозобовʼязаним посвідчення про непридатність до несення служби за станом здоров’я.

Після отримання коштів взловмисник передавав своїм "клієнтам" надрукований на звичайному принтері фіктивний "документ". Зловмисника затримали одразу після отримання грошей від чергового клієнта. 

Йому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документа, яке видається та посвідчується установою, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа) Кримінального кодексу. 

Відповідно до санкції інкримінованих статтей обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше також повідомлялося, що харківські поліцейські підозрюють експрацівника ТЦК в тому, що він обіцяв за гроші отримати інвалідність.

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