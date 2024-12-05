Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні
Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ударів росіян по Херсонській області вчора загинули двоє, 10 поранені

Росіяни атакували критичну інфраструктуру та житлові квартали. 

У Херсонській області учора внаслідок ударів росіян загинули дві людини, 10 поранені. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Інгулець, Понятівка, Микільське, Придніпровське, Приозерне, Томина Балка, Широка Балка, Велетенське, Червоний Маяк, Милове, Монастирське, Білозерка, Високе, Нововоронцовка, Надеждівка, Зеленівка, Новодмитрівка, Станіслав та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. 

"російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies