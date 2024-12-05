Унаслідок ударів росіян по Херсонській області вчора загинули двоє, 10 поранені

У Херсонській області учора внаслідок ударів росіян загинули дві людини, 10 поранені.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Інгулець, Понятівка, Микільське, Придніпровське, Приозерне, Томина Балка, Широка Балка, Велетенське, Червоний Маяк, Милове, Монастирське, Білозерка, Високе, Нововоронцовка, Надеждівка, Зеленівка, Новодмитрівка, Станіслав та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі", – сказав він.