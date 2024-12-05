На Київщині уламки російських дронів пошкодили приватні будинки та ЛЕП

У Київській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджені три приватні будинки та лінія електропередачі.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", - написав він у фейсбуці.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також не допущено.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах області пошкоджено 3 приватних будинки та лінію електромереж. В будинках пошкоджені вікна, двері, покрівлі. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки", - повідомив голова ОДА.

Як повідомлялося, сьогодні вночі Росія завдала удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також атакувала Україну 44-ма ударними дронами типу "Shahed". Сили ППО збили 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.